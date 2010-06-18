Парламент схвалив законопроект про єдиний соціальний внесок

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про збір і облік єдиного соціального внеску".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" ухвалення цього законопроекту проголосували 237 народних депутатів з 412, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону передбачає, що підвищення ефективності роботи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюватиметься через введення в Україні єдиної системи збору страхових внесків їх обліку і контролю за повнотою і своєчасністю сплати, а також єдиної інформаційної системи платників страхових внесків і застрахованих осіб. Законопроект передбачає об'єднати функції зі збору страхових внесків і контролю за їх сплатою за єдиним органом - Пенсійним фондом України.

Пропонують, що Пенсійний фонд також вестиме Державний реєстр соціального страхування (реєстр страхувальників і реєстр застрахованих осіб), що забезпечить повніший доступ до інформації для застрахованих осіб щодо набутих ними страхових прав.

Законопроект передбачає введення єдиного соціального внеску з 1 січня 2011 року. Механізм числення, нарахування і сплати єдиного соціально внеску функціонуватиме за тим же принципом, за яким здійснюється сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.