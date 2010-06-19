Москва пропонує Києву упорядкувати приїзд "заробітчан"

Москва пропонує Києву упорядкувати приїзд українських громадян на заробітки до Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив голова Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ під час XIV Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Ми зараз ведемо діалог з українською стороною, щоб налагодити механізм організованого залучення, щоб люди, приїжджаючи, знали свого роботодавця наперед, щоб умови, в яких вони перебувають, були більш цивільними», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

За його словами, передбачається, що Федеральне державне унітарне підприємство «Паспортний візовий сервіс» з українськими колегами працюватиме і допомагатиме у вирішенні цього питання.

Він зазначив, що минулого року в Росії постійно перебувало близько 3 млн. громадян України, а в`їздів на територію Росії було значно більше.

«Звісно, ми знаємо, що більшість громадян України працюють незаконно - вони приїжджають на три місяці, тут три місяці працюють незаконно, потім виїжджають. Працюють впродовж періоду свого перебування», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

У той же час він підкреслив, що українські мігранти «абсолютно комфортні» для Росії.

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ повідомив, що в цілому в Росії постійно проживають близько 6,1 млн. іноземних громадян, з них 3,7 млн. - з країн СНД.

При цьому він додав, що Росії потрібна іноземна робоча сила, оскільки це допомагає долати демографічні складнощі і вирішувати кадрові питання в багатьох галузях.