Азаров: збільшення пенсійного віку можливе після обговорення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що збільшення пенсійного віку в Україні можливе лише після обговорення цього питання з громадськістю, а тарифів на газ - лише в тих регіонах, де вони не покривають витрат за подані послуги.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.

"Ми повинні провести обговорення цієї проблеми (підвищення пенсійного віку - УНІАН), знайти в суспільстві консенсус, перш за все, і потім ухвалювати рішення. І, звичайно, ми підемо на цей крок", - заявив М.АЗАРОВ.