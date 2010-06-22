Охорона Президента розігнала акцію протесту

Охорона Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розігнала мирну акцію кримських татар, яка відбувалася перед будівлею Адміністрації глави держави у Києві.

Про це УНІАН повідомили у громадській організації "Авдет".

Мирну акцію протесту організували кримчани черезвідсутність у них можливості декілька років підряд законним шляхом отримати землю для будівництва житла.

21 червня кримчани у кількості близько 100 чоловік організували біля будівлі Адміністрації Президента України пікет з метою привернути увагу В. ЯНУКОВИЧА до земельного питання у Криму. Були виставлені гасла: "Чиновників - саботажників ініціатив Президента - до відповіді", "Землю - народу", "Земельне питання в Криму - під контроль Президента". Учасники акції - літні люди, позбавлені землі під час депортації, і молодь, що не має землі, сказано у повідомленні.

Сьогодні, 22 червня, охорона Президента зачитала пікетникам рішення Окружного адміністративного суду Києва. Рішення передбачає "встановити обмеження на реалізацію прав на мирні збори шляхом заборони громадянам України в особі МАМБЕТОВА А.А. проведення з 22.06.2010 безстрокової акції біля Адміністрації Президента України. Постанова суду підлягає негайному виконанню".

Учасники акції вважають, що обмеження права жителів Криму на мирні збори є дискримінацією і порушенням Конституції України.

При цьому у постанові вказано, що ані позивач, ані відповідач на суд не з'явилися. Учасники акції стверджують, що нічого не знали про це судове засідання. "Це рішення, абсолютно протизаконне і антиконституційне, охорона Президента кинулася виконувати із завзяттям, гідним завзяття солдатів, що здійснювати депортацію кримських татар у 1944 році. Учасникам акції заявили, що, якщо протягом години вони не згорнуть пікет, проти стареньких і зеленої молоді застосують силу. При цьому пікетникам продемонструвалиі два автобуси зі спецназівцями і тюремний "воронок", - сказано у повідомленні. Через це учасники акції вимушені були згорнути свою акцію протесту.