Компенсації вкладів Ощадбанку: обіцяного … роки чекають

Уряд Азарова придумав, як, узявши у спадок зобов`язання попередника щодо виплати компенсацій за знецінені вклади Ощадбанку СРСР, відтермінувати його виконання, щоправда, поки що лише до середини 2011 року. І аргументи затягування процесу висувають вагомі, усі вони перераховані в поданому на розгляд Верховної Ради законопроекті №6491 . Для відновлення виплат Кабміну потрібні нові: "Реєстр вкладників заощаджень громадян" і "Реєстр страховиків і застрахованих осіб". На складання цих списків, за підрахунками чиновників, знадобиться не менше року. Але громадяни, які відчули на собі турботу держави, уже навряд чи квапитимуть.

Декілька слів про "Юлину тисячу"

Велика епопея 1000-гривневих виплат бере початок з 2008 року (ще раніше виплати здійсн.вали, але тільки значно меншими сумами, починаючи з 50 гривень). Тоді вона більше була схожа на піар екс-прем`єра Юлії Тимошенко перед президентськими виборами, причому, за рахунок державного бюджету. На початку 2008-го почалася реєстрація усіх вкладників, які внесли свої кошти до радянського Ощадбанку до 2 січня 1992 року. Українці не були обмежені у часі, але, знаючи скороспішну мінливість настрою нашої влади, виявили активність, і за 2008-й компенсації отримали, за підрахунками на той час Президента Віктора Ющенка , 6,388 млн. осіб. Може, хтось і був ощасливлений подарунком з минулого, але для деяких він став трагедією. Січнево-лютневі черги радянських вкладників для декількох пенсіонерів закінчилися летально…

Експерти практично в один голос критично оцінювали подібну державну розтрату. Є немало галузей української економіки, у які, за великого розуму, можна було зі значно більшою користю вкласти 6 млрд. грн. До речі, завдяки цим коштам можна було стартонути адресну соціальну реформу, яка на перспективу набагато актуальніша для майже кожного сьомого українця, який простояв у чергах під відділеннями "Ощадбанку".

У 2009-му кризовому році урядовий азарт щодо виплат компенсацій стих - кількість одержувачів різко скоротилася до 87 тисяч. Влада нарешті зрозуміла, що виплати, які і без того спустошують державний бюджет, доведуть казну до дефолту, і вирішила розтягнути задоволення робити людей щасливими на роки. У 2010-му Ю. Тимошенко мала намір відновити виплати, а кошти розписати у бюджеті, який, зі зрозумілих причин, приймати не поспішали, що знімало з уряду Юлії Володимирівни відповідальність за цю обіцянку. Мовляв, "ми не винні, що у парламенті бардак і усі через це страждають". "До 2008 року ми навіть не мали реєстру вкладників. Ми зробили його. Таких виявилося 8,5 млн. осіб. У 2008 році ми сплатили 6,5 мільйонам осіб компенсації по тисячі гривень. Залишилися ще 2 млн. осіб, але президент і парламент заблокували поправки до бюджету, де було закладено ці кошти. У 2009 році - криза. У 2010 році з 1 січня плануємо відновити виплати", - заявляла у середині квітня 2009 р. Ю.Тимошенко.

Але залишається питання - поспішив би уряд вносити поправки до бюджету після виборів? До речі, жоден з кандидатів у президенти, судячи з їх заяв під час виборчої кампанії, не виступав за таку опіку вкладників Ощадбанку.

Кабмін усіх перерахує...

А тепер щодо нових реєстрів. Планують, що уряд спільно з "Ощадбанком" і установами колишнього "Укрдержстраху" до 1 січня 2011 р. визначать порядок їх складання і функціонування. Усе повинно бути готово до 1 червня 2011 року.

На думку економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Жолудя , це рішення говорить про те, що уряд затягує процес розрахунків з громадянами. Позитивним моментом пропонованого Кабміном законопроекту, на його думку, є норма, згідно з якою забороняється залучати кошти для виплат компенсацій за вкладами Ощадбанку з валютного резерву Національного банку.

Є і такі, хто використовував цю ситуацію, щоб пропіаритися на соціальній темі. І хто ж? Звичайно ті, хто робив це раніше. На думку депутата Андрія Сенченка (БЮТ) , усе було в руках нової владної команди, не було тільки бажання. Чинному урядові нічого не заважало закласти відповідні витрати у держбюджеті- 2010. Тобто, знищувати держскарбницю і далі, щоб задовольнити тих, хто заклав практику повернення знецінених вкладів. Ніхто не сперечається, для багатьох людей 1000 грн. - великі гроші, особливо з урахуванням того, що велика частина одержувачів - пенсіонери, яким держава за чесну працю платить "мінімалку". Але не варто лицемірити, сидячи по той бік барикад. Попередній уряд минулого року теж не поспішав виплатити решту, а в поточному і зовсім проігнорував, не вписавши суму до бюджету. Нехай відбувають "наступники"…

А. Сенченко також вважає недоцільною ініціативу створення нового списку вкладників. За його словами, роботу зі складання реєстру минула команда виконала на совість: "Люди і так пройшли не дуже просту процедуру. Тим паче, що йдеться про людей похилого віку, для яких ще один раз вистояти у черзі дуже важко".

Проте, на думку експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександри Бетлій , створення нового реєстру - правильний крок, оскільки на сьогодні немає повної інформації про усіх, хто вже отримав гроші, хто ще повинен отримати, які суми були видані і таке інше. Списки якісь існують, звести їх воєдино досить важко, проте реально, вважає вона.

Проблемою одержувачів залишається непередбачуваність - змінюється влада, змінюються правила. Якщо дуже потрібні були гроші, то треба було морозитися зимою 2008-го до останнього, як у радянських чергах, щоб хоч щось дісталося. Тепер доведеться чекати обіцяного до наступного року, щоправда, якщо не прийде нова хвиля кризи, не знадобиться черговий реєстр, загалом не зміниться воля влади і чи дозволить МВФ, який такі безрозсудні дії не схвалює…

Юлія Главацька (УНІАН)