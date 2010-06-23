Систему державної кадрової політики змінять

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає змінити систему державної кадрової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ сказав, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

За його словами, основним інструментом боротьби з корупцією є демократизація життя суспільства і відкритість влади, прозорість і зрозумілість для громадян політичних і управлінських рішень. А це, на думку Президента, неможливо без ефективної кадрової політики.

"Україні сьогодні як ніколи потрібна науково обгрунтована державна кадрова політика, зрозуміла, продумана робота з кадрами, яка повинна грунтуватися на чітко визначених перспективах розвитку українського суспільства", - заявив Президент.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що пріоритетні напрями відтворення людського потенціалу повинні визначатися державною національною політикою у сфері демографії, зайнятості і ринку праці, освіти і науки і таке різне.

Президент підкреслив, що сьогодні ведеться активна робота з відновлення вертикалі влади, але вона ще не завершена.

"Ми вже почали роботу з відновлення вертикалі влади, зберігаючи при цьому інституціональну пам'ять при призначенні керівництва місцевих державних адміністрацій. Це непростий процес, ми його ще не пройшли, але і удосконалювати роботу з кадрами ми будемо постійно", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що кадрова політика сьогодні є одним зі стратегічних завдань держави.

За словами Президента, необхідно спиратися на потужну кадрову систему і сучасні кадрові технології. Він також висловився за необхідність ліквідації розриву між поколіннями кадрового корпусу держави.