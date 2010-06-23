Янукович стурбований зарплатними боргами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стурбований існуванням заборгованості з виплати заробітної плати й незбалансованістю Пенсійного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ході розширеного засідання Кабінету міністрів України.

Президент зазначив, що уряду слід посилити роботу з ліквідації заборгованості із зарплата.

«Ми тут не повинні заспокоюватися. Ми залишаємося в значній мірі з боргами із виплати зарплат. Те, що в квітні почалося часткове погашення, - це добре, нормально, але ця тенденція повинна нарощуватися. І це питання ми повинні тримати на контролі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ запровадити практику щомісячних звітів комісії з ліквідації заборгованості із зарплат за результатами її роботи.

Ситуацію з наповненням Пенсійного фонду Президент назвав незадовільною. «Зростає сума недоїмки, і на сьогоднішній день вона становить близько 4,5 млрд. грн., якщо не більше», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 15% і на 1 травня 2010 року становить 1,693 млрд. грн.

Водночас, у квітні ц.р. заборгованість із виплати зарплати скоротилася на 0,8%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 травня ц.р. зафіксовано в трьох областях України й у Києві.