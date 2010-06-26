"Велика вісімка" виділить бідним країнам 5 млрд. доларів

Лідери "Великої вісімки" - семи найбільш промислово розвинених країн світу і Росії - на саміті в канадському місті Хантсвілл ухвалили рішення виділити 5 млрд. доларів упродовж 5 років на програми, покликані допомогти зниженню дитячої смертності у бідних країнах.

Ще більше 2 млн. доларів виділять інші розвинені країни і добродійні організації, передає Радіо «Свобода».