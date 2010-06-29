У Греції розпочався черговий страйк проти пенсійної реформи

У Греції розпочався черговий 24-годинний загальний страйк проти реформи пенсійної системи і трудового законодавства.

Очікується, що припинить роботу залізниця і будуть відмінені міжнародні авіарейси, передає Бі-Бі-Сі.

У вівторок грецький парламент має розпочати дебати з питання запровадження заходів жорсткої фінансової політики в умовах кризи.

Серед можливих заходів - скорочення пенсій, підвищення пенсійного віку і спрощення процедури звільнення людей з роботи.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня-початку травня країни-члени зони євро вирішили надати допомогу Греції для підтримки стабільності в цілому європейської валюти.

Програма реалізується спільно з МВФ упродовж 3 років. За цей період Греція може одержати 110 млрд. євро допомоги і кредитів від ЄС, країн-членів єврозони і МВФ.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету у 12,7% ВВП при максимально дозволеному в зоні євро в 3% ВВП.