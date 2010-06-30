ФРУ і роботодавці проти пропозиції профспілок

Федерація роботодавців України (ФРУ) і спільний представницький орган (СПО) роботодавців на національному рівні не підтримують пропозиції профспілок щодо збільшення темпів зростання заробітної плати, яке перевищує темпи приросту продуктивності праці і ВВП.

Про це йде мова в листі голови СПО Олексія МІРОШНИЧЕНКО до міністра праці і соціальної політики Василя НАДРАГИ, повідомили УНІАН у ФРУ.

Як сказано в листі, світовий економічний досвід довів, що зростання заробітної плати в економіці країни повинне супроводжуватися відповідним зростанням продуктивності праці. В Україні такої тенденції не спостерігається. Починаючи з 2001 року, темпи зростання реальної заробітної плати в нашій країні є значно вищими за темпи приросту продуктивності праці.

«Зокрема, за 2000-2009 рр. середньорічні темпи приросту реальної заробітної плати складали 19,2%, а темпи приросту продуктивності праці – 7,2%, тобто в 2,7 разу нижче», – наголошується в листі.

На кінець 2009 року Україна за часткою оплати праці у ВВП перевищила середній показник Євросоюзу (49,1% проти 48,8% відповідно). У Польщі рівень витрат на оплату праці складає 37,1% ВВП, в Болгарії – 36,2% ВВП.

За даними Міжнародної організації праці (МОП), впродовж останніх декількох років темпи зростання зарплат в Україні були одними з найвищих в світі.

У 2009 році частка зарплат досягла 54% ВВП.

У листі також підкреслюється, що в умовах економічної кризи не обгрунтоване зростання заробітної плати приведе до вимивання у підприємств коштів, необхідних для модернізації і технічного переоснащення.

«Зважаючи на вже сформовані диспропорції розподілу доходів подальше значне підвищення в 2010 році заробітної плати в умовах, коли економіка починає виходити з кризи, а також в умовах невідповідного зростання продуктивності праці може привести до краху бюджету, зниження конкурентоспроможності реального сектора економіки, а також до тінізації виробництва і підвищення заробітних плат лише на папері з відповідним зростанням заборгованості», – наголошується в листі.