Туроператори проведуть акцію «Моя Батьківщина – не совок»

Туроператори ініціювали проведення акції «Моя Батьківщина – не совок» для покращення туристичного іміджу України.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова комісії з внутрішнього й в`їзного туризму Асоціації лідерів турбізнесу України Борис ЗЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, це спроба боротися з іміджем Криму як «совковим» місцем, у якому надаються туристичні послуги низької якості.

«Суть акції в тому, що для покращення іміджу наших курортів ми боротимемося з найбільш одіозними постатями або явищами, які не дають нам можливості спокійно жити й працювати, а нашим туристам - отримувати якісний відпочинок», - сказав Б.ЗЕЛІНСЬКИЙ. Він закликав інших туроператорів підтримати цю акцію.

Керівник центру туристичної інформації Володимир ЦАРУК заявив, що акція поширюватиметься на всю Україну, оскільки проблеми існують і в туристичних комплексах Карпат та інших курортів. Він повідомив, що буде складено чорний список готелів і пансіонатів, що надають послуги низької якості, який буде опубліковано на туристичних порталах.