Рівень безробіття в єврозоні не змінився

У травні 2010 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність не змінився порівняно з квітнем і становив у єврозоні 10%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у травні також не змінився порівняно з квітнем і становив 9,6%.

У травні 2010 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Австрії (4%) та Нідерландах (4,3%).

Найвищий рівень безробіття у травні-2010 спостерігався в Латвії (20% у першому кварталі), Іспанії (19,9%) та Естонії (19% у першому кварталі).

За даними Євростату, загалом у травні не мали роботи 15,789 млн. осіб в єврозоні та 23,127 млн. – у ЄС-27.

У травні 2009 року рівень безробіття в єврозоні становив 9,4%, у ЄС-27 – 8,9%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.