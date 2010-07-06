ВР ввела 11-річну загальну вищу освіту

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої і дошкільної освіти (з організації навчально-виховного процесу)".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 248 з 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

"За" голосували 169 народних депутатів від фракції Партії регіонів, 22 депутати - від БЮТ, 8 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Закон вносить зміни до Закону України "Про дошкільну освіту", відповідно до яких вводиться обов'язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку.

Окрім того, внесені зміни до Закону України "Про загальну середню освіту" в частині встановлення 11-річного терміну для здобуття повної загальної середньої освіти, нормування типів навчальних закладів, введення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.