Барселона має намір запровадити податок для туристів в 1 євро

Влада одного з найпопулярніших серед туристів міст світу – Барселони – розглядає можливість запровадження особливого податку на кожного іноземного гостя, повідомляє Dario de Navarra. За даними видання, сума плати складе порядка 1 євро. Таким чином, влада міста має намір компенсувати бюджетні скорочення, які уряд Іспанії здійснив у боротьбі з борговою кризою. За офіційними даними, минулого року Барселону відвідало 6,5 млн. туристів.

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