Барселона має намір запровадити податок для туристів в 1 євро
11:07, 08 липня 2010Соцполітика
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Влада одного з найпопулярніших серед туристів міст світу – Барселони – розглядає можливість запровадження особливого податку на кожного іноземного гостя, повідомляє Dario de Navarra.
За даними видання, сума плати складе порядка 1 євро.
Таким чином, влада міста має намір компенсувати бюджетні скорочення, які уряд Іспанії здійснив у боротьбі з борговою кризою.
За офіційними даними, минулого року Барселону відвідало 6,5 млн. туристів.
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