ВР уточнила повноваження Пенсійного фонду

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 250 народних депутатів з 425, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон визначає правові і організаційні принципи забезпечення збору і обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови і порядок його нарахування і сплати та повноваженя органу, який здійснює його збір і ведення обліку.

У законі визначені платники єдиного внеску. Крім того, визначені права і обов'язки платника єдиного внеску.

Закон визначає розмір єдиного внеску для кожної категорії платників і пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків, створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат і надання соціальних послуг застрахованим особам і покриття адміністративних витрат з забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Законом передбачено, що єдиний внесок не входить в систему оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

Для бюджетних установ сума єдиного внеску розподіляється: на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322%; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов'язаними з похованням, - 3,8567%; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання - 0,551%; на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (у солідарну систему) - 91,4601%.

Єдиний внесок обчислюється виключно в національній валюті, у тому числі з виплат (доходу), які здійснюються в натуральній формі.

Розрахунок єдиного внеску з сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахунку вказаних сум в національну валюту України за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день розрахунку єдиного внеску.

У законопроекті виписано повноваження Пенсійного фонду щодо збору і обліку єдиного внеску.