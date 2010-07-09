На Буковині з 12 населених пунктів відселили 887 осіб

Сьогодні вночі через загрозу підтоплення у 12 населених пунктах 5 районів Чернівецької області було відселено 887 осіб, у тому числі 184 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Вижницькому, Кіцманському, Сторожинецькому, Герцаївському і Новоселицькому районах для проведення спостереження за рівнями води та забезпечення своєчасного вжиття заходів щодо надання допомоги населенню виставлені рятувальні пости

Станом на 7.00 на Буковині залишаються частково підтопленими 5 населених пунктів, 42 житлові будинки, 4 об`єкти соціальної сфери, 8 господарських будівель, 624 підвальних приміщення, 972 дворогосподарства, 652 криниці та 179 га сільськогосподарських угідь, без газопостачання 7 населених пунктів.

За інформацією Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Державної гідрометеорологічної служби, станом на 4.00 рівень води у річці Прут становить 630 см (рівень заплави 430 см), що на 200 см перевищує рівень виходу води на заплаву, у річці Сірет – 459 см (рівень заплави 600 см), що нижче заплави на 141 см.