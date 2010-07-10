ВР планує визначити поняття «виборча адреса»

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр виборців».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 з 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом визначено поняття «виборча адреса», зокрема, виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, військовослужбовця, виборця, який відбуває покарання, та виборця, який проживає чи перебуває за межами України.

Відповідно до законопроекту, виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається органом ведення реєстру за погодженням із спеціалізованим закладом, що здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян.

Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса у країні проживання (перебування).

У законопроекті визначено права виборця та передбачено гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців.

Також законопроектом пропонується встановити щомісячне замість щоквартального поновлення бази даних реєстру.