Підвищення пенсійного віку приведе до зниження рівня життя

16:32, 12 липня 2010
Соцполітика
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Вважає Королевська

Поспішні рішення в питанні пенсійної реформи можуть привести до падіння рівня життя українців. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в прямому ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

За її словами, переговори з Міжнародним валютним фондом, які веде уряд, звелися до непопулярних заходів: збільшення пенсійного віку, податкова реформа, підвищення комунальних тарифів і цін на газ для населення.

«Що слід розуміти під пенсійною реформою? Йшлося про те, що треба скоротити дефіцит Пенсійного фонду, але все чомусь звелося до підвищення пенсійного віку», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – В результаті в нас вийде, що люди вмиратимуть раніше, ніж досягнуть віку, з якого зможуть піти на пенсію. Це страшно».

На думку голови парламентського комітету, пенсійна реформа має бути збалансованою. «Спочатку треба поліпшити систему охорони здоров`я, підвищити якість життя, довести соціальні стандарти до європейського рівня, а вже потім приступати до дискусії про можливість підвищення пенсійного віку», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що незбалансовані, непродумані поспішні реформи приведуть тільки до падіння рівня життя громадян України, чого не можна допустити.

 

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