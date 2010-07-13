Мерія оприлюднила графік прийому киян

Київська міська державна адміністрація оприлюднила графік прийому громадян і прямих телефонних ліній нового складу керівництва столиці на III квартал поточного року.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі КМДА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийматиме киян кожен 3-й вівторок з 17.00 до 19.00.

Заступник міської голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ матиме "гарячі" телефонні лінії з жителями столиці кожен 3-й четвер з 16.00 до 17.00.

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ (питання надзвичайних ситуацій; охорони здоров'я і медичного забезпечення; взаємодії із засобами масової інформації) прийматиме громадян у 3-й вівторок місяця з 11.00 до 12.00 і 4-у середу з 14.00 до 15.00. "Гаряча" лінія буде проводитися кожної 2 середи з 16.00 до 17.00 години.

Заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО (питання підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; транспорту, зв'язку та інформатизації; надання ритуальних послуг; реклами; охорона, зміст і експлуатації внутрішніх водойм м.Києва і земель водного фонду; туризму) приймає громадян кожен 1-й і 3-й вівторок з 12.00 до 13.00. Місце прийому - Печерська районна державна адміністрація в місті Києві. "Гаряча" лінія з його участю проводитиметься у 4-й вівторок місяця з 11.00 до 12.00.

Заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО (питання економіки і інвестицій; внутрішнього фінансового контролю; бюджету; цінової політики; пенсійного забезпечення; використання і охорона земельних ресурсів) здійснюватиме прийом громадян у 2-й і 4-й вівторок місяця з 14.00 до 15.00 в приміщенні Подільської РДА. На гарячу лінію можна телефонувати у 3-й вівторок з 14.00 до 15.00.

Для заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА (питання палива, енергетики і енергозбереження; житлово-комунального господарства; благоустрою міста) встановлені дні прийому - 1-ша середа місяця з 14.00 до 15.00 і 3-я середа з 16.00 до 17.00. Зустрічі проводитимуться в приміщеннях Святошинскої або Голосіївської РДА. "Гаряча" лінія - кожна 2-га середа місяця з 14.00 до 15.00.

Для заступника голови КМДА Олександра МЕЩЕРЯКОВА (питання містобудування і архітектури; регулювання містобудівної діяльності; будівництва житла; забезпечення населення житловою площею) приймальні дні визначені - 2-й четвер з 15.00 до 16.00 і в той же час кожен 4-й четвер. Місце прийому - Шевченківська РДА. "Гаряча" лінія з його участю проводитиметься у 3-й четвер з 15.00 до 16.00.

Заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО (питання соціального захисту населення і захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС; роботи ветеранських і жіночих організацій; праці і зайнятості; молодіжної політики і соціального забезпечення молоді; освіти і науки; культури і мистецтв; фізкультури і спорту; опіка і забезпечення прав неповнолітніх; охорона культурної спадщини; питання національностей і релігії) прийматиме киян у 1-й і 3-й четвер з 12.00 до 13.00. Прийоми будуть організовані в приміщенні Дарницької і Солом’янської РДА. Гаряча лінія - 1-ша середа з 15.00 до 16.00

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ (питання комунальної власності, забезпечення законності і правопорядку, внутрішньої політики, роботи БТІ) зустрічатиметься з громадянами в 3-й, 4-й четвер з 11.00 до 12.00 в приміщенні Дніпровської РДА.

Заступник голови КМДА Віктор СІВЕЦЬ (питання промисловості, науково-технічної і інноваційної політики; регуляторної політики і підприємництва; торговельного і побутового обслуговування; екології і охорони природного довкілля; охорона праці; захисту прав споживачів) проводитиме прийоми кожну 1-у, 3-у п'ятницю з 12.00 до 13.00 в приміщенні Деснянської РДА. "Гаряча" лінія проводитиметься у 2-й понеділок з 11.00 до 12.00.

Заступник голови КМДА - керівник апарату мерії Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ (питання документального забезпечення; роботи зі зверненнями громадян; діяльності архівів) проводитиме прийоми кожну 1-шу середу з 16.00 до 17.00 і 2-й четвер з 17.00 до 18.00 в Оболонській РДА. У телефонному режимі до нього можна буде звернутися на гарячу лінію у 2-й четвер з 16.00 до 17.00.

Телефон "гарячої" лінії - 279-40-59.