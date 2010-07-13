Кабмін ліквідував Державну міграційну службу

Кабінет міністрів України ліквідує Державну міграційну службу. Це передбачено урядовою постановою від 7 липня 2010 р. №559 «Деякі питання державного управління у сфері міграції», яка розміщена на офіційному сайті Верховної Ради.

Документом передбачається з метою оптимізації системи державного управління у сфері міграції зупинити ліквідацію Державного департаменту у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб, а також ліквідувати Державну міграційну службу. Кабмін розпорядився також створити комісію з ліквідації Державної міграційної служби і призначити головою комісії керівника даної служби Ігоря РЕПЕШКА.

Документом також встановлюється, що правонаступником Державної міграційної служби з питань громадянства, реєстрації фізичних осіб і імміграції є Міністерство внутрішніх справ, а з питань міграції в рамках, визначених законодавством про біженців, - Державний комітет у справах національностей і релігій.