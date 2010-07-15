В Україні на 10 робочих місць претендують 52 осіб

В Україні на 10 робочих місць претендує 52 людини. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилося на 25% - до 411,2 тис. осіб (на 1 січня 2010 року - 545,6 тис. осіб, на 1 січня 2009 року - 930 тис. осіб).

На 1 липня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад складала 79,7 тис. осіб (на 1 січня 2010 року - 65,4 тис. осіб). Зокрема, у червні потреба підприємств в працівниках скоротилася на 0,5 тис. осіб.