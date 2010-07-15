Київрада затвердила Програму розвитку соціального житла

Київрада прийняла Програму розвитку соціального житла на 2010-2015 рр. в місті Києві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, відповідне рішення було прийняте сьогодні на пленарному засіданні V сесії Київради VI скликання. За це рішення проголосували 103 депутати.

"Житлова проблема є одним з найбільш гострих соціально-економічних питань у місті, оскільки значна частина населення потребує поліпшення житлових умов. При цьому, найгостріше проблема житла стоїть для малозабезпечених сімей і тих, які потребують соціального захисту. Саме для них і призначена ця програма", - сказав секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, ставлячи це питання на голосування.

При визначенні шляхів формування житлового фонду соціального призначення головну увагу приділятимуть будівництву нового житла. Так, за рахунок нового будівництва передбачають створити 68,85 тис. кв. м загальної площі житлового фонду соціального призначення. Фінансування програми складе 366 млн. грн. При цьому половину цих коштів виділить держава, а половина піде з міського бюджету. Вже цього року у рамках виконання програми з міського бюджету Києва буде виділено 14 млн. грн.

У результаті виконання програми на першому етапі буде сформований житловий фонд соціального призначення. На другому етапі будуть здійснені заходи щодо удосконалення законодавства і широке впровадження цієї програми. Всього під час реалізації програми соціальним житлом планують забезпечити 1450 сімей, сказано у повідомленні.

"Київська влада завжди приділяла велику увагу програмам соціального напряму. Так, на фінансування соціальної сфери виділяють значну частину бюджету, зокрема на надбавки і адресні виплати соціально незахищеним громадянам. І будівництво соціального житла - це ще один крок в переліку тих заходів, за допомогою яких ми прагнемо поліпшити життя киян, які сьогодні особливо потребують нашої підтримки", - підкреслив О. ДОВГИЙ.