Москва займеться організацією життя севастопольців

Влади Москви і Севастополя співпрацюватимуть у питанні організації міського життя севастопольців.

Про це мер Москви Юрій ЛУЖКОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

Зокрема, Ю.ЛУЖКОВ зазначив, що коли Севастополем керував Сергій КУНІЦИН, то владі Москви насилу доводилося утримувати співпрацю з цим містом, хоча міська рада Севастополя була налаштована рішуче на продовження і розвиток контактів із Москвою. За його словами, тоді виконавча влада Севастополя реалізовувала інші цілі.

«Сьогодні ситуація абсолютно змінилася – сьогодні ми знову маємо дуже серйозний рівень взаємодії з представницькою і виконавчою владою міста Севастополя. У нас є дуже серйозні господарські домовленості з організації і забезпечення міського життя (Севастополя)», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

Він додав, що йдеться про питання міського господарства, забезпечення водою, а також питання культурної взаємодії. «Є різні інші моменти, які навіть важко перерахувати, тому що їх дуже багато», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

Він повідомив, що нещодавно провів зустріч з керівництвом міста після зміни влади в Україні. Мер Москви зазначив, що нове керівництво України по-іншому ставиться як до питання відносин із Росією, так і відносин Севастополя з Москвою. За його словами, зараз все стало набагато простіше, і «ми будемо використовувати нові можливості на всі сто».

У той же час, Ю.ЛУЖКОВ підкреслив, що є й проблемні питання. Зокрема, він зазначив, що один із місцевих судів заборонив використання російської мови в офіційних заходах. При цьому він зазначив, що в Криму більшість населення російськомовне, і люди різних національностей вважають російську мову основною мовою в АРК.

Ю.ЛУЖКОВ зазначив, що буде проведено ряд зустрічей, і висловив переконання, що всі труднощі будуть подолані.