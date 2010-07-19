У Києві введуть пільги на послуги ЖКГ для сумлінних платників

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ має намір запровадити у Києві лікарняні каси і надавати знижки на комунальні послуги усім, хто сплачує за них до 20 числа кожного місяця.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це О.ПОПОВ заявив 16 липня в рамках прес-туру до міста Комсомольськ Полтавської області. Під час робочої поїздки журналісти змогли ознайомитися з результатами реформи ЖКГ та медичної галузі міста.

Першим пунктом програми стало відвідання пологового будинку – тут матері мають змогу народжувати у присутності чоловіків, а після пологів мати з дитиною розміщуються в окремій палаті. При цьому вони не сплачують за своє перебування, адже пологовий будинок фінансується за рахунок міського бюджету та за кошти міської лікарняної каси. До лікарняної каси щомісяця кожен мешканець Комсомольська здає 15 грн. Такий механізм О.ПОПОВ запропонував започаткувати й у столиці.

«Ми плануємо з 2011 року взяти під пілотний проект кілька лікарень і створити там лікарняні каси, куди кияни за бажанням вносили б фіксовану суму у 25-30 грн. на місяць. Якщо людина захворіє, вона отримає медичну допомогу в певному обсязі, незалежно від того, скільки накопичено на рахунку. Хоча зараз медицина офіційно й безкоштовна, але коли незаможний потрапляє до лікарні, він змушений купувати медикаменти за власні кошти. При новій же системі люди зможуть користуватися медичними послугами, не думаючи, де взяти гроші. У Києві ми спробуємо підключити до цієї системи кілька клінік, і якщо справи підуть добре, запустимо проект далі», – повідомив О.ПОПОВ.

Також у Комсомольську проведено успішні реформи у сфері ЖКГ. У місті не буває перебоїв з постачанням холодної та гарячої води, а мешканці вчасно сплачують за комунальні послуги. Пріоритетом своєї діяльності О.ПОПОВ зробив започаткування організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Так, у житлових будинках було вирішено створити ОСББ, а ЖЕКи перевести в приватну власність, провівши перед цим конкурс. У результаті всі п’ять приватних житлових контор міста діють на базі комунальних підприємств, крім цього, створено й низку ОСББ. Головною метою створення приватних ЖЕКів було зниження податкового тиску.

Крім того, О.ПОПОВ запровадив у Комсомольську надання 10-відсоткової знижки на житлово-комунальні послуги всім, хто заплатить до 20 числа розрахункового місяця, щоб підвищити катастрофічно низький рівень проплат. Після цього рівень вчасних розрахунків зріс від 60 до 96-98% і тримається таким донині, незважаючи на поступове підвищення тарифів з 2003 року.

Досвід успішних реформ Комсомольська О.ПОПОВ хоче використати в Києві – вже в четвертому кварталі цього року заплановано запровадити пільги для тих, хто сплачуватиме за комунальні послуги до 20 числа, а з початку 2011 року в столиці почне реформуватися й медична галузь.

«В усіх реформах, які ми запроваджуватимемо в Києві, головним чинником буде мотивація», – зазначив О.ПОПОВ.

Довідка УНІАН. О.ПОПОВ з 1994 року чотири рази обрався мером Комсомольська.