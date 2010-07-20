Донецький губернатор за введення подвійного громадянства

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК не заперечує проти введення в Україні інституту подвійного громадянства.

Як передає корреспондент УНІАН, про це губернатор сказав на прес-конференції.

«Треба збудувати законодавчу базу. Я принципово не заперечую й розумію, що по мірі розвитку суспільства та його демократизації... суспільство змінюватиметься, й тоді подвійне громадянство – це абсолютно правильний шлях. Я за це, але лише законним цивілізованим шляхом», - підкреслив А.БЛИЗНЮК.