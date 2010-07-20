Ліквідація міграційної служби призведе до напливу нелегалів

Народний депутат Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) попереджає про можливість збільшення потоків нелегальних мігрантів в Україну через ліквідацію Державної міграційної служби.

Таку думку Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН щодо рішення Кабінету міністрів про ліквідацію Державної міграційної служби.

"Необхідність існування міграційної служби очевидна. Через Україну в Європу проходять дедалі більші міграційні потоки, і цей процес має перебувати під пильним контролем держави. У нас осідає багато незаконних мігрантів, які є великою проблемою, адже ці люди потребують медичних послуг, навчання своїх дітей, користування громадським транспортом... Також існує проблема злочинності та розвивається підпільний ринок праці. Не можна забувати і про нетрадиційні для України хвороби, які переносять мігранти", – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат нагадав, що відповідно до угоди з Європейським Співтовариством про реадмісію, яка набула чинності 1 січня 2010 року, Україна зобов’язалася приймати усіх нелегальних мігрантів, що перетнули кордон України на шляху до ЄС – не лише українців, а й громадян третіх країн, які використовують українську територію як транзитну зону.

Водночас Д.ВЕТВИЦЬКИЙ звернув увагу на той факт, що Україна не має договірно-правової бази про реадмісію з Росією, кордон з якою залишається відкритим для нелегалів зі Сходу. "За даними ООН, на сьогодні в Україні перебуває майже 7 мільйонів нелегальних мігрантів, і 80% з них незаконно прибувають через відкритий українсько-російський кордон", – констатував він.

На думку депутата, передача декільком установам повноважень Державної міграційної служби (зокрема, Міністерству внутрішніх справ, Державному комітету у справах національностей та релігій, а також частково митній і прикордонній службам та СБУ) не сприяє результативності роботи у сфері міграції, адже створює міжвідомчі суперечності.

"У рамках одного відомства можна було вирішити давно назрілі завдання міграційної політики, зокрема, сформувати державну базу даних у сфері міграції, створити єдину автоматизовану інформаційну систему обліку та аналізу міграційних потоків, розробити загальнодержавні та регіональні міграційні програми. З ліквідацією Державної міграційної служби це все ускладнюється", – переконаний Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат також вважає, що ліквідація єдиного міграційного органу сприятиме "поширенню корупції та прикриттю злочинних угруповань, які займаються контрабандою людей та їх трафіком".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 643 від 24 червня 2009 року утворив Державну міграційну службу України – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

До сфери повноважень міграційної служби були передані функції прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України та їх скасування, ведення обліку осіб, які набули або припинили громадянство України, організацію оформлення та видачі громадянам України паспортних та інших документів, що посвідчують особу, здійснення оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень для в’їзду в Україну, а також виїзду за її межі. Крім того, Державна міграційна служба приймала рішення про надання, втрату або позбавлення статусу біженця та рішення про надання дозволу на імміграцію, відмову в його наданні та скасування, тощо.

Уряд Миколи АЗАРОВА постановою № 559 від 7 липня 2010 року скасував рішення попереднього уряду. Згідно з новим рішенням, Державну міграційну службу було ліквідовано, а її функції передані Міністерству внутрішніх справ і Державному комітету у справах національностей і релігій.

Угода між Україною та Євросоюзом про реадмісію підписана 18 червня 2007 року та набула чинності з 1 січня 2010 року. Відповідно до цього документу, Україна зобов’язалася приймати усіх нелегальних мігрантів, які перетнули український кордон на шляху до Євросоюзу.