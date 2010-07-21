Штрафи за несплату ЖКП слід вводити після поліпшення їх якості

Штрафи для населення за несплату комунальних послуг вводити передчасно.

Таку думку УНІАН висловив лідер Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» Віталій ЯКОВЕНКО, коментуючи повідомлення першого віце-прем`єра Сергія ТІГІПКО про плани уряду запровадити практику накладення штрафів на неплатників комунальних послуг.

Як пояснив В.Яковенко, така позиція організації ґрунтується на тому, що в більшості випадків якість комунальних послуг знаходиться на дуже низькому рівні, і не відповідає цінам.

«Багато хто відмовляється платити за ці послуги саме на знак протесту, не погоджуючись з їх низькою якістю і високою ціною. Особливо це буде помітно після підвищення цін на ЖКП, яке неминуче у зв’язку з підвищенням ціни на газ для населення і теплокомуненерго, коли за ту ж низьку якість вимагатимуть ще більші гроші. Тому ми категорично проти введення таких санкцій без поліпшення якості», - заявив лідер «Комунального фронту».

Також глава громадської організації відзначив, що введення штрафів передчасне і унаслідок відсутності механізмів для населення просто і легко довести відсутність послуги або її низьку якість.

«Якщо уряд по-справжньому думає про людей, то якщо вже і вводити штрафи, то обов`язково одночасно вводити спрощені механізми доведення і фіксації відсутності комунальної послуги, за яку можна не платити. Це було б чесно по відношенню до українців, які масово страждають від комунальних проблем», - сказав він.

При цьому лідер «Комунального фронту» підкреслив, що часто люди тимчасово накопичують заборгованість з ЖКП через нестабільне фінансове становище, яку вони погашають при першій нагоді.

«Статистика показує, що це дуже масове явище: в опалювальний сезон, коли суми оплат більші, борги населення ростуть і погашаються в літній період, коли розмір плати знижується. Причина цього явища – низький добробут людей, при їх високому рівні цивільної відповідальності. Тому вводити штрафи для таких людей неприпустимо», - додав В.Яковенко.