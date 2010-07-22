В Києві пройде акція протесту проти підвищення цін на газ

Сьогодні о 17.00 Київська міська рада профспілок у зв`язку з підвищенням ціни на газ проводить попереджувальну акцію протесту (мітинг) біля будинку міської ради профспілок за адресою: вул. Хрещатик, 16.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Київської міськпромради, акція проходитиме згідно з постановою президії Об`єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок” у рамках проведення заходів, що передбачені постановою президії Федерації профспілок України від 19 липня 2010 року „Про дії ФПУ у зв’язку з порушенням законодавства України та норм Генеральної угоди при прийняті рішення щодо підвищення ціни на газ”.

Київська міська рада профспілок запрошує представників ЗМІ висвітлити цю акцію.