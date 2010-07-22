Уряд Криму судитиметься за безкоштовний доступ на пляжі

Рада міністрів АРК має намір передавати до прокуратури і судів матеріали про стягнення платні за вхід на кримські пляжі.

Про це заявив заступник голови Ради міністрів Криму Георгій ПСАРЬОВ під час засідання Комісії з питань готовності пляжних територій загального користування до курортного сезону 2010 року.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, на комісії обговорено проблеми стану пляжів, їх доступності для відпочиваючих у Ялті, Алушті, Євпаторії, Чорноморському, Феодосії і Коктебелі.

Зокрема, було відзначено порушення, пов`язані з відсутністю безкоштовного допуску на деякі комунальні пляжі, з наявністю на них будов, що не мають узгоджувальних документів, в Євпаторії, Коктебелі і Чорноморському.

Кажучи про конкретний приклад - стягнення платні за вхід на територію євпаторійського пляжу по вулиці Сімферопольській, Г.ПСАРЬОВ сказав, що Комісія збере всі матеріали, передасть їх до органів прокуратури, а після - у судові інстанції для вжиття необхідних заходів.

"Пляжі загального користування мають бути відкритими для безкоштовного доступу відпочиваючих. Гроші потрібно брати не за вхід, а за додаткові послуги - використання шезлонгів, душових кабінок, продаж напоїв і всього необхідного для комфортного відпочинку", - підкреслив віце-прем`єр.

Він також відзначив, що на телефони гарячої лінії надходять скарги громадян, на які Комісія оперативно реагує, і підтвердив готовність уряду тримати на особливому контролі питання безкоштовного і вільного доступу на пляжі Криму впродовж всього курортного сезону.