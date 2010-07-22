У дитячого санаторію в Алупці землю не відберуть

Вищий господарський суд України скасував рішення суду першої інстанції, який відмовив дитячому спеціалізованому санаторію імені Боброва Міністерства охорони здоров`я України в позові до влади Алупки через скорочення площі земельної ділянки оздоровчої установи більш ніж у 2 рази, - з 11,2 до 4,8 га.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Криму, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Касаційна інстанція підтвердила, що розмір земельної ділянки в 4,8 га (замість 11,2), який визнала достатнім для санаторію Алупкінська міськрада, встановлений безпідставно. Зважаючи на допущені порушення при розгляді спору торішнє рішення Господарського суду Криму скасоване, а справа направлена на новий розгляд", - мовиться в прес-релізі.

У 2006 році міськрада Алупки скасувала держакт санаторію на право користування землею і вилучила у нього 6,1 га, дозволивши оформити документи тільки на 5,1 га. Прокуратура внесла протест на рішення депутатів.

Право на корегування меж міськрада вирішила відстоювати в суді, при цьому забравши у здравниці ще ділянку землю.

У дитячому санаторії ім. Боброва лікують захворювання опорно-рухового апарату.