У Харкові протестуватимуть проти підвищення тарифу на газ

Сьогодні у Харкові пройде акція протесту проти підвищення тарифів на газ та житлово-комунальні послуги для населення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, за інформацією заявників, у мітингу на майдані Конституції в центрі Харкова, який планується на 16.00, візьмуть участь близько 3 тис. осіб.

Заявки на мітинг-протест подало Об`єднання профспілок Харківської області спільно з обласною організацією Соціалістичної партії України та представниками Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни».

Погоджувальна комісія міськвиконкому попросила організаторів дотримуватися заходів безпеки. На мітингу будуть присутні представники правоохоронних органів і бригади швидкої допомоги.

Коментуючи події, голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій ТЕСЛЕНКО сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що мітинг у Харкові організовано на підтримку всеукраїнської акції і має на меті змусити уряд відмовитися від запланованого з 1 серпня підвищення на 50% цін на газ для населення. За його словами, наміри підвищити тарифи суперечать раніше ухваленій постанові Кабміну про збереження незмінних цін на газ для населення впродовж 2010 року.

«Це попереджувальні дії, але якщо не буде реакції уряду, профспілки розпочнуть підготовку до масштабної всеукраїнської акції протесту», - сказав С.ТЕСЛЕНКО.

Говорячи про ситуацію на Харківщині, він вказав на «складну і напружену» обстановку на деяких промислових підприємствах. Зокрема, сказав профспілковий лідер, колективи, де не платять зарплату, вже сьогодні заявляють про готовність «до радикальних дій: страйків і голодувань».

«Нас дивують дії НКРЕ і відсутність реакції з боку уряду. Ми вважаємо, що не можна знищувати діалог та напрацьовані містки і штовхати людей на крайні заходи. Це нікому не потрібно», - заявив А.ТЕСЛЕНКО.