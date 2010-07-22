Жертвам нацистських переслідувань підвищать пенсії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” (щодо віку неповнолітніх в’язнів та розміру підвищення пенсії).

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, даний закон Верховна Рада України ухвалила 1 липня 2010 року. За нього проголосували 309 із 370 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено підвищення розміру пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, зокрема, колишнім неповнолітнім в`язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання - у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; колишнім малолітнім в`язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами: інвалідам І групи – у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІ групи – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІІ групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; колишнім в`язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; іншим особам – 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законом також передбачає віднесення до колишніх неповнолітніх в`язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання осіб, яким на момент ув`язнення не виповнилося 18 років (замість 16-ти).