Виготовлення документів для субсидій за кошти соцдопомоги ветеранам - цинічне

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає цинічним рішення уряду Миколи АЗАРОВА про виготовлення документів для призначення житлових субсидій за рахунок коштів, передбачених в бюджеті на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Про це М.ТОМЕНКО заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН, оцінюючи відповідне рішення Кабінету міністрів України.

"Є моральна складова. Не можна допомагати одним соціально незахищеним людям за рахунок інших соціально незахищених. Тому, дійсно, це можна трактувати як цинізм і знущання", - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, такі дії уряду свідчать про його неготовність до розробки та реалізації масштабних програм. "Я думаю, що це буде дуже серйозна проблема по одній простій причині: якщо ми розуміємо, що йдеться ледь не про кожну п`яту людину в країні, яка має отримати документи, тобто приблизно про 9 млн. людей, то це означає, що мусить розроблятися ціла програма з реалізації видачі субсидій. Такий перехід на підвищення тарифів і така процедура видачі субсидій є абсолютно не підготовленою", - зазначив він.

М.ТОМЕНКО також припустив, що надсилання документів поштою не вирішить проблеми своєчасності призначення субсидій. "Ми знаємо, як у нас працює пошта, і уявити, як будуть доходити ці документи і як ці пенсіонери будуть направлять ці документи дуже складно. Врешті-решт, все виллється не тільки в те, що заберуть у одних за рахунок інших, а ми матимемо серйозні соціальні проблеми і проблеми для пенсіонерів, які будуть все рівно ходити в заклади соціальної служби, будуть конфлікти, будуть черги", - зазначив заступник голови ВР.

"Якщо нам не вдасться зупинити через суд підвищення тарифів, то ми будемо шукати якісь інші механізми, щоб влада щоденно інформувала, як підстрахувати цих людей, які потребують субсидій. Йдеться про серйозну програму, яку уряд не зробив", - заявив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 624 від 21 липня затвердив заходи з організації надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

Кабмін доручив Міністерству фінансів збільшити Міністерству праці та соціальної політики видатки на виготовлення матеріалів за бюджетною програмою "Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України" в сумі 6,596 млн. грн. шляхом зменшення видатків за бюджетною програмою "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань".

Уряд доручив Міністерству праці та соціальної політики до 23 липня затвердити форми заяви про надання житлової субсидії за спрощеним порядком та декларації про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за наданням такої субсидії, а також забезпечити виготовлення повідомлень про надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком, бланків документів для надання таких субсидій і зразків їхнього заповнення.

Згідно з постановою уряду, Пенсійний фонд повинен до 6 серпня забезпечити надсилання пенсіонерам матеріалів для призначення житлових субсидій.