Кабмін готує пенсійний «секвестр»...

Виконуючи розпорядження Міжнародного валютного фонду, яке є однією з умов «продовження співпраці» на кругленьку суму 14,9 млрд. дол., уряд таки провів через Раду скорочення дефіциту бюджету 2010 року (на 17 млрд. грн. – до 54 млрд. грн., або 4,99% ВВП). Закон парламентарі прийняли без жодного обговорення. Секвестр державної скарбниці торкнеться і Пенсійного фонду, фінансова дірка якого на сьогоднішній день складає близько 29 млрд. грн., або 15% загального бюджету фонду. Її передбачається «ушити» на третину. «Скорочувальні» заходи, за словами віце-прем`єра Сергія Тігіпко, дозволять надалі збалансувати і стабілізувати економічну ситуацію, що створить передумови для зниження дефіциту бюджету в 2011 році до рівня 3,5% ВВП. Що і «рекомендує» МВФ.

Що стосується дефіциту Пенсійного фонду, то амбітні плани Кабміну здаються, щонайменше, «звичайним дивом», саме звичайним з урахуванням податкових «забав» влади. Експерти спрогнозували, чого від затії верхів варто чекати пенсіонерам і тим, кому пощастить дожити до заслуженого відпочинку, а також платникам податків, коштами яких лататимуть бюджет ПФ, який тріщить по швах.

Хто "допоможе" Пенсійному фонду...

Наразі уряд не деталізував заходи зі скорочення дефіциту бюджету ПФ. Можливо, чиновники вирішили довести пенсійну реформу до логічного завершення, що насправді означає просто її почати. Найімовірніше, основним завданням буде мобілізувати надходження до фонду, задіявши всі наявні джерела. Власних коштів у держави немає, тому вище названий варіант є найреалістичнішим.

Першими, кому «дістанеться на горіхи», будуть «спрощенці». Як відомо, 15 липня Президент підписав ряд документів, у т.ч. зміни в держбюджет-2010 і закон про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, розроблений під керівництвом С.Тігіпко. Як результат - скасовано диференційований підхід у питанні сплати пенсійних внесків підприємцями. “Жодних винятків для підприємців, які вже мають повний пенсійний стаж або одержують пенсію за віком, або за інвалідністю, немає... Платитимуть усі”, - відзначає голова комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді Оксана Продан.

Та і сума немаленька у нововведенні – розмір пенсійного внеску підвищений з 80 грн. до майже 300 грн.

Справедливості ради варто відзначити, що роком раніше О.Продан спільно з тодішнім главою Держкомпідприємництва Олександрою Кужель ініціювали підвищення пенсійних внесків для «спрощенців», ідею потім реалізував уряд. Так, з травня 2009-го внески на пенсійне страхування для цього ряду підприємців виросли до 208 грн. з 6-84 грн. (постанова Кабміну №366 від 14 квітня 2009 року). Проте восени того ж року Окружний адміністративний суд Києва визнав дане рішення незаконним і скасував його. «Спрощенці», яких тоді налічувалося 1,392 млн., змогли спокійно зітхнути, але кисню вистачило не надовго - до приходу нової влади.

На думку фахівця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександри Бетлій, «спрощенці» - досить вагоме джерело поповнення скарбниці ПФ. Хоча, нервувати їм варто зовсім з іншого приводу – у проекті Податкового кодексу скорочується перелік видів діяльності, якими вони можуть займатися. Кабмін планує перевести частину підприємців зі спрощеної системи оподаткування на загальну, що, відповідно, для багатьох означає підвищення розміру внеску до Пенсійного фонду. Гляди, і гроші до фонду потечуть рікою. “Хоча, все під питанням, оскільки більшість підприємців можуть піти в тінь”, - вважає експерт. Знаючи заповзятливість нашого народу, з цим не можна не погодитися.

Старі ідеї на новий лад

«Ушивати» бюджетні дірки можна не тільки шляхом збільшення надходжень, але і скорочуючи витрати. Ось тут-то і постає питання пенсійної реформи, зокрема, підвищення пенсійного віку, на чому так наполягає МВФ. Але, ці механізми не дадуть швидкого ефекту, відзначає О.Бетлій. "Якщо і підвищується (пенсійний вік – авт.), то поетапно – на кілька місяців, на півроку, особливо відчутних результатів від таких кроків відразу не буде”, - сказала експерт.

Програма економічних реформ Президента передбачає поступове збільшення пенсійного віку для жінок до 6о років впродовж 10 років, також заплановано наблизити пенсійний вік українців до європейських стандартів – 65 років, для учасників другого рівня пенсійної системи.

Ще одним варіантом скорочення витрат бюджету ПФ бачиться перегляд максимальних пенсій. “Вони давно мали бути переглянуті, в принципі, про це вже заявлялося. Зокрема, йдеться про персональні пенсії, які одержують у минулому високі посадовці, а також про так звані особливі пенсії, наприклад, для військовослужбовців... Але чекати, що будуть скорочені «загальні» пенсії за віком не варто, найімовірніше, вони надалі будуть рости, оскільки це соціально чутлива тема. Та і місцеві вибори не за горами”, - відзначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.

Разом з тим, наступного року влада продовжить виконувати обіцяне – підвищувати заробітну плату. “Можливо, підвищення пенсій йтиме дещо меншими кроками, аніж зростання фонду оплати праці. У даному випадку скорочуватиметься дефіцит ПФ”, - вважає О.Бетлій.

Також може бути імплементована законодавча норма про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам. “Хоча я, наприклад, такий крок не вітаю. Якщо ми ще пенсіонерам заборонимо працювати, скорочуючи пенсію, то це не коректно”, - підкреслила експерт.

Підсумовуючи все вищесказане, вимальовувалися декілька контурів перспективи. Перше – під фіскальним тиском мінімум 15% «спрощенців», згідно з оцінкою кількості «мігрантів» парламентським Комітетом з питань промполітики, підуть у тінь. А це зовсім не збільшення надходжень у держскарбницю, а скорочення.

Друге – реформування пенсійної системи найближчим часом не передбачається. Цьому «посприяють» і місцеві вибори, і дірявий бюджет, і скандальний Податковий кодекс.

Третє – «особливі» пенсії переглядати зараз ніхто не буде. Хіба можна «своїх» образити? Тим часом, майже половина з 13 млн. українських пенсіонерів одержують мінімалку. Як же в такій ситуації урізувати витрати ПФ?

Та дуже просто – за рахунок самих же пенсіонерів. Приклади є. Як відомо, уряд вже одного разу дуже “напружився” і видав геніальне рішення у зв`язку з підвищенням тарифів на газ, що неминуче підвищить вартість ЖКП. Основне питання – субсидії. А їх потрібно буде надати понад 1,5 млн. сімей. Обіцяли зробити так, що одержати «допомогу» держави можна буде, не виходячи з дому. Але вся ця документація коштує грошей, а де їх узяти в наш важкий час? Кабмін придумав – 6,596 млн. грн. знайдуть «шляхом зменшення витрат за бюджетною програмою "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань" (постанова Кабміну №624 від 21 липня).

Думаю, коментарі зайві.

Юлія Главацька (УНІАН)