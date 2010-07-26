Законопроект про гральний бізнес розроблять до серпня

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) спільно з Міністерством фінансів до кінця липня завершать розробку законопроекту про гральний бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови комітету Сергій ТРЕТЯКОВ.

«Гральний бізнес регулюватимуть жорстко, не так, як це було в останні роки», - наголосив він.

С.ТРЕТЯКОВ також повідомив, що законопроект у серпні буде направлено на узгодження з усіма міністерствами і відомствами. «Практично всі оператори ринку згодні з нашим підходом до регулювання сфери», - підкреслив він.

Законопроектом пропонується визначити такі зони для грального бізнесу: 5-зіркові готелі на всій території України, 3-4-зіркові готелі тільки у Криму, і будуть визначені окремі міста-курорти, де це можна буде запровадити. Список міст на сьогодні уточнюється, також тривають переговори з губернаторами.

Ліцензія коштуватиме 5 млн. дол. на 7 років. Будуть збережені торгові патенти – на кожну гральну одиницю буде свій торговий патент.

«Будуть визначені жорсткіші умови до організатора азартних ігор, до грального залу, приміщень, де буде організовано гральний бізнес. Гральні автомати ми поки пропонуємо заборонити, однак ми подивимося, як будуть всі міністерства і відомства (підходити до цього питання – УНІАН). Інтерактивні ігри ми також пропонуємо заборонити. Тобто грати, якщо вдома, ви можете, а надання послуг з інтерактивних ігор буде заборонене», - сказав С.ТРЕТЯКОВ.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.