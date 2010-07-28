Найщасливіші люди живуть в Данії
08:55, 28 липня 2010Соцполітика
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За підсумками дослідження
Данці посіли перше місце в «індексі щастя», повідомляє Dutch News з посиланням на дослідницький інститут Gallup.
Дослідження, що проводилося в 155 країнах в період з 2005 по 2009 роки, вивчало рівень вдоволеності людей своїм життям. Респондентам було запропоновано щодня давати оцінку своєму настрою.
Перші три рядки належать відповідно Данії, Фінляндії і Норвегії.
Нідерланди разом зі Швецією посіли четверте місце в рейтингу країн з найбільш щасливим населенням.
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