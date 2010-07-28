Кабмін планує підвищити контроль за діяльністю арбітражних керуючих
10:45, 28 липня 2010Соцполітика
0
Щодо ліквідації боргів із зарплат
Кабінет міністрів України планує підвищити ефективність діяльності арбітражних керуючих підприємств-банкрутів щодо ліквідації заборгованості з виплати зарплат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогодні засідання уряду.
«Сьогодні на уряді буде розглянутий проект урядового рішення, який дозволить підвищити контроль за діяльністю арбітражних керуючих», - сказав М.АЗАРОВ.
Прем’єр наголосив, що повна ліквідація заборгованості з виплати заробітних плат залишається основним завданням діяльності уряду на нинішньому етапі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter