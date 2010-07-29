ООН закріпила право людини на воду
09:33, 29 липня 2010Соцполітика
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Ухвалено резолюцію
Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закріплює право людини на воду і санітарію, повідомляє Бі-Бі-Сі.
У документі зазначається, що "Генеральна асамблея проголошує право на безпечну і чисту питну воду та санітарію як право людини, яке має велике значення для повноцінного життя і повного здійснення всіх прав людини".
Близько 2 млн. людей щороку гинуть через вживання нечистої питної води або відсутність адекватних санітарних умов.
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