Шахтарям нараховують платню за тарифною сіткою 2009 р.

На сьогодні на шахтах Луганської області тарифна ставка працівника першого розряду поверхні розраховується, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 630 грн., яку було встановлено на 1 липня 2009 року, тоді як роботодавці мали встановити розміри тарифних ставок з 1 січня 2010 року з розрахунку 869 грн. мінімальної заробітної платні, а з 1 липня п.р. – з розрахунку 888 грн.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Конфедерації вільних профспілок Луганської області Микола КОЗЮБЕРДА.

За даними конфедерації, чинний розмір тарифної ставки працівника першого розряду становить 95,28 грн. на день, проте, виходячи з мінімальної зарплати станом на 1 липня 2010 року, розмір тарифної ставки має становити 134,1 грн. на день.

За підрахунками конфедерації, такий працівник недоотримує 38,82 грн. гарантованого державою мінімального рівня тарифу оплати праці. Працівник другого розряду недоотримує 39 грн., оскільки розмір його денної тарифної ставки становить 103,8 грн. замість 142,8 грн. У цілому, стверджує представник конфедерації, за 6 місяців 2010 року шахтарів позбавили 2,2 місячної зарплати.

Крім того, за словами голови місцевої профспілки Краснодону і Краснодонського району Дмитра КАЛІТВЕНЦЕВА, робочий день шахтаря має становити 6 годин, натомість шахтарі перебувають під землею більш як 8 годин. «В Україні чітко не визначено робочий час для шахтарів», – сказав він.

За словами Д.КАЛІТВЕНЦЕВА, робочий час шахтаря має враховувати перебування не тільки під землею, а й на території шахти. Таким чином, час перебування працівника на поверхні шахти до спуску в неї і після виїзду з шахти є часом обов`язкового щоденного перебування на виробництві, однак жоден роботодавець не оплачує цей час в повному обсязі.

Як відзначив заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО, основною проблемою в розрахунках заробітної платні шахтарям є недотримання законодавства. «Основна проблема шахтарів – це те, що у нас не виконується законодавство, навіть те, яке прийняте», – відзначив він.

Також Г.КАБАНЧЕНКО нагадав, що з 1 серпня цього року українці платитимуть пеню за затримку з оплатою житлово-комунальних послуг, тоді як на сьогодні в Україні не передбачена відповідальність за майже 2-мільярдну заборгованість із зарплати.