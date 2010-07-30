Підвищення соцстандартів викликало збільшення зарплатних боргів

Підвищення соціальних стандартів привело до збільшення заборгованості із заробітної плати. Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, спостерігається пряма залежність зростання заборгованості із заробітної плати від підвищення соцстандартів. «Так, квітневе підвищення мінімальної заробітної плати на 1,7% привело до зростання заборгованості з квітня по липень на 4,5%. Подібна динаміка свідчить про те, що державний бюджет не витримує навіть такого незначного навантаження, як підвищення «мінімалки» на 15 грн.», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Перед виборами Партія регіонів наполягала на підвищенні зарплат. Проте справдилися найгірші очікування: незначне підвищення соцстандартів вивело з ладу бюджетний механізм соціальних виплат», - говорить депутат. На її думку, подальше підвищення соцстандартів ще більше збільшить обсяги заборгованостей із виплати в найближчі 1,5-2 місяці, створивши лавиноподібний ефект.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, в Україні заборгованість із заробітної плати на 1 травня 2010 р. становила 1,711 млрд. грн., на 1 червня – 1,887 млрд. грн., на 1 липня – 1,792 млрд. грн.