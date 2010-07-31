Українці в січні-червні сплатили ЖКП на 99,7%

Жителі України в січні-червні поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 16,2 млрд. грн., що становить 99,7% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Сумській, Вінницькій, Івано-Франківській і Львівській областях (109-107,9%), найнижчий - у Севастополі та в Одеській області (67,1% і 90,8% відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в червні ц.р. зменшилися на 2% порівняно з червнем 2009 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 182,9 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у червні зменшилася на 4,1% порівняно з травнем поточного року, і на початок липня становила 10 млрд. 452 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,9 місяці. Зменшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни, окрім Севастополя.

Зокрема, в червні ц.р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення й гаряче водопостачання - 32,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 28%, за вивіз побутових відходів - 23,1%, за централізоване водопостачання та водовідведення - 22%, за газопостачання - 20,4%.

У січні-червні ц.р. населення сплатило за електроенергію 3 млрд. 752 млрд. грн., що становить 135,8% нарахованих за цей період сум. Серед регіонів найвищий рівень оплати електропостачання спостерігався в Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (204,8%–199,5%) з урахуванням погашення боргів попередніх періодів, найнижчий – у Чернігівській, Житомирській, Полтавській і Сумській областях (78,5%-94%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок липня становила 2 млрд. 874 млн. грн.

У січні-червні населення уклало 46 тис. договорів із погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 91,7 млн. грн., а сума внесених платежів із урахуванням довгострокових договорів становила 90,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.