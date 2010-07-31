Шахтобудівники не будуть пікетувати Кабмін

Працівники шахтобудівного комплексу відмінили загальногалузеву акцію протесту біля стін Кабінету міністрів України, намічену на 2 серпня, оскільки Мінвуглепром виконав їхні вимоги.

Про це повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВПУ).

Згідно з повідомленням, 19 липня перші 114 млн. грн., призначені для фінансування будівництва вугледобувних підприємств у 2010 році, нарешті, надійшли на рахунки.

У ППВПУ підкреслили, що за 7 місяців поточного 2010 року це перші надходження бюджетних коштів.

За інформацією голови Донецької шахтобудівної територіальної організації ППВПУ Володимира ЛАЩЕНКА, бюджетні кошти в область прийшли ще 19 липня, але до шахтобудівників вони потрапили не відразу. Обласне казначейство протримало їх більше тижня на своїх рахунках, не пропускаючи далі.

Територіальна організація Укрвуглепрофспілки зверталася до керівництва казначейства, обласної влади, губернатора, керівники організацій приїжджали до казначейства з представниками трудових колективів, пояснюючи, що кожен день тяганини з перерахунком коштів загрожує соціальним вибухом на підприємствах комплексу.

«Загальними зусиллями вдалося зрушити справу з мертвої точки, гроші «випустили», - сказав В.ЛАЩЕНКО, - зараз шахтобудівники Донецької області вже почали одержувати заборгованість із заробітної плати».

За інформацією Луганської шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки, ситуація в трудових колективах їх регіону також стабілізується, люди вже одержують заборгованість із заробітної платіи, з`являються нові замовлення на ведення робіт.

Шахтобудівники західних регіонів України теж стали одержувати гроші. Так, за словами голови первинної профспілкової організації ВАТ «Трест «Укрзахідвуглебуд» Валерія ЛУЧКОВА, людям вже виплатили заборгованість, «повністю закрита навіть червнева зарплата».

У ППВПУ зазначили, що 114 млн. грн. - це далеко не вся сума, передбачена в поточному році на будівництво вуглевидобувних підприємств України. Згідно з розпорядженням Кабміну від 7 липня 2010 року №1355-р «Про затвердження переліку інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфовидобувних підприємств, які фінансуються в 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду» на ці цілі має бути направлене 793,1 млн. грн.

Найближчим часом з Києва має вийти черговий «транш», який стане «гарантом» того, що подальші роботи, виконані українськими шахтобудівниками, будуть проплачені вчасно і в повному обсязі, додали у профспілці.