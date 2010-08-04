Українці перераховують до ПФ 38% зарплати

Українці перераховують до Пенсійного фонду 38% від заробітної плати. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла Галина Третякова, гендиректор Української федерації страхування, повідомляє ІМК.

«В Європі ці відсотки діляться – частина йде до солідарної системи, а частина йде на накопичувальні рахунки, які персоніфікуються, і людина може обрати, коли вона йде на пенсію», - зазначила вона.

"Людина може до 80 років працювати, а якщо вона не доживе до того віку, гроші отримають її спадкоємці", - заявила експерт. «Людина сама розраховує свою економіку. Ці механізми мають бути присутніми і в нас, але реформа не виконана. Кабмін ще минулого року ухвалив концепцію, як буде розвиватися пенсійна система, але не вказав жодних термінів та заходів. У нас ми не можемо побачити, коли ми отримаємо і в якому вигляді пенсійну реформу», - каже Г.Третякова.

За її словами, пенсійна реформа фактично має мати форму есе, яке донесуть до кожного українця, де пояснять, чому треба змінювати систему, і також розпишуть, як будуть захищені малозабезпечені верстви населення. «На жаль, у нас такого немає», - зазначила вона.