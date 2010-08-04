В ситуації на Полтавському ГЗК розбереться спеціальна комісія

Всеукраїнська профспілка "Народна солідарність" і Полтавська обласна державна адміністрація створять комісію для вивчення ситуації, що склалася на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Комсомольськ, Полтавська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомили у прес-службі профспілки «Народна солідарність».

За її даними, сьогодні із страйкуючими працівниками комбінату зустрівся заступник голови Полтавської ОДА Борис ГАЛУШКО.

«За наслідками зустрічі профспілка «Народна солідарність» і обласна державна адміністрація домовилися про формування спільної комісії для ретельного вивчення питання про норми праці, які застосовуються в цехах, охоплених акцією», – наголошується у повідомленні.

Разом із тим, працівники комбінату відхилили ідею про припинення акції на час роботи комісії. На думку профспілки, це стимулюватиме комісію до активнішої і результативнішої роботи.

Як повідомляв УНІАН, працівники кар`єру ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» з 1 серпня почали акцію протесту проти скорочення ряду соціальних і пенсійних пільг для тих робітників, які працюють за так званим першим списком шкідливості.

Акцію підтримали бурильники, бульдозеристи, водії великовантажної техніки, екскаваторники.

За даними профспілки, робітники незадоволені недавньою атестацією робочих місць, в результаті якої працівників кар`єру, що працюють за так званим першим списком шкідливості, позбавили пільг (ранній пенсійний вік, надбавки, додаткові 10 днів до відпустки). У профспілці зазначають, що попередня атестація, яка проводилася на новій техніці, зберегла за працівниками право на пільги, а через 5 років, після зношення машин і поглиблення кар`єру, пільги хочуть скасувати.

Акція протесту проводиться у формі так званого італійського страйку, який полягає в гранично суворому виконанні співробітниками підприємства своїх посадових обов`язків і правил існуючих інструкцій. В результаті такого дотримання інструкцій, як правило, різко знижується продуктивність праці.

У свою чергу, керівництво ГЗК вважає безпідставними заяви робітників про відміну пільгового пенсійного забезпечення, надважкі умови роботи й порушення їхніх прав.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський ГЗК» – один з найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, які використовуються у чорній металургії і виробництві сталі.

97,31% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrexpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі у червні 2007 року під тикером FXPO.