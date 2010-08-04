Клюєв: Роботу з надання населенню субсидій слід покращити

Перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ вважає за необхідне поліпшити роботу з надання населенню субсидій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Я звертаю увагу міністра праці та соціальної політики, міністра з питань житлово-комунального господарства, голови Пенсійного фонду, голів Ради міністрів АР Крим, обласних та міських державних адміністрацій про необхідність поліпшення роботи з надання громадянам субсидій», - сказав він.

А.КЛЮЄВ зазначив, що в першу чергу це стосується підвищення якості інформування громадян на місцевому рівні.

«В кожному місті, селі та селищі люди мають право бути поінформовані про порядок отримання субсидій. Цього поки що нема», - сказав він, зауваживши, що до уряду надходять скарги щодо цього.

Він попросив згаданих ним посадових осіб ефективно відреагувати з цього приводу.

Також А.КЛЮЄВ нагадав про необхідність поліпшення оздоровлення дітей.

«Зволікання з організацією дитячого відпочинку цього літа потребує окремого розгляду. Прошу надати вичерпну інформацію з цього питання», - зазначив перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою № 624 від 21 липня затвердив заходи щодо організації роботи з надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.