ПФ не отримає додаткових коштів від внесків «спрощенців»

Бюджет Пенсійного фонду не одержить додатковий ресурс від підвищення мінімальних пенсійних внесків для підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Таку думку висловив колишній перший заступник міністра праці і соціальної політики (2005-2009 рр.) Павло РОЗЕНКО вчора, 3 серпня, під час інтернет-конференції.

«Якщо ти платиш мінімальний внесок, ти маєш право одержувати пенсію в мінімальному розмірі. Тобто на рівні прожиткового мінімуму. Якщо людина взагалі не платить і трудову книжку тримає вдома, він, згідно Конституції, має право на ту ж мінімальну пенсію в тому ж розмірі», - сказав П.Розенко. За його словами, у такому разі підприємцям невигідно платити мінімальні пенсійні внески. «Ось і виникає питання: чому я, підприємець, маю платити 300 гр. щомісячно, коли і в одному випадку, і в іншому я одержу пенсію на мінімальному рівні?» - відзначив він.

Тому пенсійна система, вважає П.РОЗЕНКО, не одержить додаткових коштів від підвищення рівня мінімальних пенсійних внесків для «спрощенців».

«Тому я прогнозую, що підприємці просто не платитимуть внески, частина відійде в тінь, а частина буде або нарощувати заборгованість, або різними механізмами реєстрації-перереєстрації просто ухилятиметься від цього внеску», - сказав П.Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 15 липня ц.р. підписав Закон “Про внесення змін до Законів України “Про державний бюджет України на 2010 рік” і “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”.