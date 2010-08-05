В Україні заборонено в’їзд у ліс

Перший віце-прем'єр України Андрій Клюєв доручив центральним і регіональним органам влади посилити протипожежні заходи в країні у зв'язку з високою пожежонебезпекою, а також дав розпорядження заборонити в'їзд до лісів і припинити на час спеки військові навчання і утилізацію боєприпасів, повідомляє у четвер прес-служба уряду.

Гідрометцентр України попередив про сильну спеку на території країни цього тижня і про надзвичайно високу пожежну небезпеку. У середу в Дніпропетровській області горіли 300 гектарів лісу.

Напередодні при уряді України був створений оперативний штаб з координації роботи влади для оперативного реагування.

В урядовій телеграмі керівництву МНС, МВС, Міноборони, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінохоронздоров'я, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, Держкомлісгоспу, Держприкордонслужби, Держдепартаменту з питань виконання покарань, Генеральної прокуратури, Ради міністрів Криму, обласних адміністрацій, Київської і Севастопольської міською адміністрацій говориться про необхідність ввести цілодобовий контроль влади за охороною і захистом лісів, активізувати роботу з попередження і негайної ліквідації лісових і торфяних пожеж.

Влада повинна посилити контроль за станом пожежної безпеки, медичні заклади мають бути готові до надання відповідної допомоги потерпілим від наслідків пожеж, говориться в телеграмі.

Уряд дав розпорядження припинити "до окремого рішення військові навчання, стрільби, утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних речовин". Вводиться тимчасова заборона на в'їзд транспортних засобів до лісових масивів, не допускається стоянка машин уздовж лісонасаджень. Обмежується і відвідування лісів людьми.

Місцева влада повинна перевірити стан готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого відселення людей.

Співробітники ДАІ посилять контроль за учасниками дорожнього руху для безумовного дотримання правил пожежної безпеки. На час спеки заборонено випалювати стерню і бур'яни.