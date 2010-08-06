Самарська область першою в Росії подолала пожежі

Пожежі в Тольятті, Жигульовську, Борському, Красноярському, Сизранському, Ставропольському та інших районах Самарської області вдалося погасити, повідомляє обласний уряд, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Водночас, за оцінкою департаменту інформаційної політики облуряду, задимлення Самари та прилеглих районів, про яке напередодні повідомлялося у ЗМІ, викликане ефективністю проведених протипожежних заходів. Пожежі погашені, але дерева, що повалили, трава продовжують диміти і створюють задимлену пелену, яка безпечна для здоров`я жителів регіону.

Крім того, в Самарську область на боротьбу з вогнища мипожеж, що залишилися в лісових масивах, прибув спеціалізований літак - амфібія БЕ-200. З проханням направити в регіон пожежну авіацію в МНС напередодні звернувся особисто губернатор Володимир Артяков.

Депутат Держдуми, член комітету з безпеки Михайло Еверстов /фракция "Єдина Росія"/ назвав губернатора Самари Артякова "по-справжньому ефективним менеджером, який уміє грамотно і оперативно організувати роботу всіх служб губернії. У тому, що регіон одним із перших у Росії подолав вогонь, безумовно, важлива участь губернатора".

Раніше повідомлялося, що В.Артяков перервав свою відпустку в Італії і повернувся в регіон, щоб очолити боротьбу із стихійним лихом.

За даними ГУ МНС по Самарській області, в період з 25 липня по 1 серпня в регіоні сталося 297 лісових пожеж, завдано збитку насадженням на загальній території понад 500 га. Людських жертв на пожежах в області вдалося уникнути.