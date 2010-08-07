Уряд створив оперативний штаб з попередження пожеж

Кабінет міністрів України на виконання доручення Президента створив Оперативний штаб з координації дій з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою у 2010 році.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, штаб очолює тимчасово виконуючий обов’язки міністра України з питань надзвичайних ситуацій Михайло БОЛОТСЬКИХ.

Штабом визначено основні завдання для центральних і місцевих органів влади щодо підвищення ефективності заходів з протидії пожежам в природних екосистемах, у тому числі щодо заборони відвідування населенням лісових масивів протягом пожежонебезпечного періоду, організації патрулювання та утримання у підвищеній готовності сил і засобів оперативного реагування.

Аналогічні штаби створено при Раді міністрів Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

У цілодобовому режимі в МНС організовано чергування міжвідомчої оперативної групи, яка забезпечуючи роботу Оперативного штабу здійснює постійний моніторинг пожежної обстановки в природних екосистемах та координацію заходів центральних і місцевих органів влади щодо попередження виникнення лісових пожеж та оперативного залучення необхідних сил для їх гасіння.

Понад 1,5 тисячі бійців Внутрішніх військ охороняють ліси

Понад півтори тисячі бійців Внутрішніх військ МВС України в 11 областях України надають допомогу працівникам лісгоспів в охороні лісів від пожеж і недопущенню на їхню територію осіб дії, яких можуть спровокувати виникнення вогню в лісових масивах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, також перед військовослужбовцями поставлено завдання у разі виникнення лісової пожежі надавати допомогу в її гасінні та локалізації.

За даними прес-служби, лише на території Броварського та Бориспільського районів Київщини до охорони лісів залучено майже 100 бійців ВВ.