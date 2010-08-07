Медведєв перерахував на допомогу погорільцям 350 тис рублів
15:25, 07 серпня 2010Соцполітика
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Власних коштів
"Як очікується, приклад президента наслідуватимуть високопоставлені співробітники адміністрації президента і інші представники федеральних органів виконавчої влади", - сказала Тімакова.
За її словами, глава держави сподівається, що небайдужі громадяни також візьмуть посильну участь в допомозі постраждалим.
Природні пожежі через аномальну спеку і посуху зараз вирують у 17 суб`єктах РФ. У семи регіонах, зокрема в Московській області, оголошено режим надзвичайної ситуації.
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