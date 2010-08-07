Медведєв перерахував на допомогу погорільцям 350 тис рублів

Президент Росії Дмитро Медведєв перерахував із своїх власних коштів 350 тисяч рублів на добродійний рахунок, відкритий Громадською палатою для допомоги постраждалим від пожежі в центральних регіонах Росії, повідомила прес-секретар глави Російської держави Наталя Тімакова.

"Як очікується, приклад президента наслідуватимуть високопоставлені співробітники адміністрації президента і інші представники федеральних органів виконавчої влади", - сказала Тімакова.

За її словами, глава держави сподівається, що небайдужі громадяни також візьмуть посильну участь в допомозі постраждалим.

Природні пожежі через аномальну спеку і посуху зараз вирують у 17 суб`єктах РФ. У семи регіонах, зокрема в Московській області, оголошено режим надзвичайної ситуації.